В правительственном квартале столицы авто сбило человека
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В Киеве, в правительственном квартале, автомобиль сбил человека, передает корреспондент УНН.
По предварительной информации, автомобиль принадлежит одному из народных депутатов.
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Что касается потерпевшего, то его забрала скорая. По словам очевидцев, у мужчины вероятно сломана нога.
Сейчас УНН пытается получить комментарий у правоохранителей.
Напомним, активисты "Автоевросилы" заблокировали все входы и входы в Верховную Раду Украины.