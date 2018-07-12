В урядовому кварталі столиці авто збило людину

За попередньою інформацією, автомобіль належить одному із народних депутатів.

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Що стосується потерпілого, то його забрала швидка. За словами очевидців, у чоловіка ймовірно зламана нога.

Наразі УНН намагається отримати коментар у правоохоронців.

Нагадаємо, активісти "Автоєвросили" заблокували всі входи та входи до Верховної Ради України.