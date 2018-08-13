В правительстве рассказали, насколько Украина готова к новому отопительному сезону
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Следующую зиму готовы встретить 67% объектов социального сектора и теплоснабжающих предприятий. Об этом в эфире ТК “Украина” заявил Вице-премьер-министр — Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.
“Практически две трети объектов социального сектора и теплоснабжающих предприятий — 67% — уже готовы к зиме”, — говорится в сообщении.
В пресс-службе Минрегиона отметили, что на подготовку к отопительному сезону на местах органы местного самоуправления выделяют лишь 3% из запланированных 20%.
В прошлом году бюджеты развития на местах составляли 192 млрд грн, в 2018 году ожидается — 220 млрд грн.
“В стране идет плановая подготовка к новому отопительному сезону 2018-2019 гг. И в этом контексте важно в первую очередь обеспечить техническое состояние предприятий ТКЭ, социального сектора (детские сады, школы, медицинские учреждения) и жилого”, — отметил Геннадий Зубко.
По его словам, большая часть средств из бюджетов развития идет на дорожную инфраструктуру, отделку, реновацию, капитальный ремонт социального сектора и тому подобное.
“Для нас важно достичь уровня 20%, которые будут тратиться органами местного самоуправления на подготовку к отопительному сезону”, — подчеркнул чиновник.
Напомним, Украина должна закачать до ноября 17 млрд куб. м газа.