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В правительстве рассказали, насколько Украина готова к новому отопительному сезону

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Следующую зиму готовы встретить 67% объектов социального сектора и теплоснабжающих предприятий. Об этом в эфире ТК “Украина” заявил Вице-премьер-министр — Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

В правительстве рассказали, насколько Украина готова к новому отопительному сезону

“Практически две трети объектов социального сектора и теплоснабжающих предприятий — 67% — уже готовы к зиме”, — говорится в сообщении.

В пресс-службе Минрегиона отметили, что на подготовку к отопительному сезону на местах органы местного самоуправления выделяют лишь 3% из запланированных 20%.

В прошлом году бюджеты развития на местах составляли 192 млрд грн, в 2018 году ожидается — 220 млрд грн.

“В стране идет плановая подготовка к новому отопительному сезону 2018-2019 гг. И в этом контексте важно в первую очередь обеспечить техническое состояние предприятий ТКЭ, социального сектора (детские сады, школы, медицинские учреждения) и жилого”, — отметил Геннадий Зубко.

По его словам, большая часть средств из бюджетов развития идет на дорожную инфраструктуру, отделку, реновацию, капитальный ремонт социального сектора и тому подобное.

“Для нас важно достичь уровня 20%, которые будут тратиться органами местного самоуправления на подготовку к отопительному сезону”, — подчеркнул чиновник.

Напомним, Украина должна закачать до ноября 17 млрд куб. м газа.

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