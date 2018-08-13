В уряді розповіли, наскільки Україна готова до нового опалювального сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Наступну зиму готові зустріти 67% об’єктів соціального сектору і теплопостачальних підприємств. Про це в ефірі ТК “Україна” заявив Віце-прем’єр-міністр — Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінрегіону.
“Практично дві третини об’єктів соціального сектору і теплопостачальних підприємств — 67% — вже готові до зими”, — йдеться у повідомленні.
У прес-службі Мінрегіону зазначили, що на підготовку до опалювального сезону на місцях органи місцевого самоврядування виділяють лише 3% із запланованих 20%.
У минулому році бюджети розвитку на місцях складали 192 млрд грн, у 2018 році очікується — 220 млрд грн.
“В країні йде планова підготовка до нового опалювального сезону 2018-2019 рр. І в цьому контексті важливо в першу чергу забезпечити технічний стан підприємств ТКЕ, соціального сектору (дитячі садки, школи, медичні заклади) та житлового”, — зазначив Геннадій Зубко.
За його словами, більша частина коштів з бюджетів розвитку йде на дорожню інфраструктуру, оздоблення, реновацію, капітальні ремонти соціального сектору тощо.
“Для нас важливо досягнути рівня 20%, які будуть витрачатися органами місцевого самоврядування на підготовку до опалювального сезону”, — наголосив урядовець.
Нагадаємо, Україна повинна закачати до листопада 17 млрд куб. м газу.