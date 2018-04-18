В правительстве не видят оснований для пересмотра "черного списка" российских актеров
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. На сегодня нет никаких оснований для пересмотра "черного списка" лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, куда вошли российские актеры, режиссеры и другие лица. Об этом сегодня заявил на заседании правительства вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, передает корреспондент УНН.
"Оснований пересматривать "черный список" и вносить на правительство новый порядок формирования этого списка нет никаких. Поэтому нам надо обратить внимание на этот вопрос", - отметил Кириленко.
По словам вице-премьера, на сегодня возобновились "голоса", которые требуют ограничить или даже вообще отменить так называемый "черный список" лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.
"Есть обращения части представителей телебизнеса и телерынка к правительству с тем, чтобы предложить и принять новое постановление правительства, которым пересмотреть существующий список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности", - сказал он.
Он отметил, что сейчас в "черный список" внесены около 150 человек. И ни один из этих лиц, подчеркнул вице-премьер, кто не признает украинского суверенитета, активно поддерживают аннексию Крыма и т.п. не сделали никаких заявлений для того, чтобы хоть как-то изменить свою позицию.
Как сообщал УНН, Минкульт внес в черный список актера сериала "Сваты" Добронравова.