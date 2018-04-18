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В уряді не бачать підстав для перегляду "чорного списку" російських акторів

Київ • УНН

 • 13535 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. На сьогодні немає жодних підстав для перегляду "чорного списку" осіб, які становлять загрозу національній безпеці, куди ввійшли російські актори, режисери та інші особи. Про це сьогодні заявив на засіданні уряду віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко, передає кореспондент УНН.

В уряді не бачать підстав для перегляду "чорного списку" російських акторів

"Підстав переглядати "чорний список" і вносити на уряд новий порядок формування цього списку немає жодних. Тому нам треба звернути увагу на це питання", - наголосив В.Кириленко.

За словами віце-прем'єра, на сьогодні поновилися "голоси", які вимагають обмежити або навіть взагалі скасувати так званий "чорний список" осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

"Є звернення частини представників телебізнесу і телеринку до уряду з тим, аби запропонувати й ухвалити нову постанову уряду, якою переглянути існуючий список осіб, які становлять загрозу національній безпеці", - сказав він.

Він зазначив, що наразі до "чорного списку" внесено близько 150 осіб. І жоден із цих осіб, підкреслив віце-прем'єр, хто не визнає українського суверенітету, активно підтримують анексію Криму тощо не зробили жодних заяв для того, щоб хоч якось змінити свою позицію.

Як повідомляв УНН, Мінкульт вніс у чорний список актора серіалу "Свати" Добронравова.

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