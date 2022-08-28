В Укрзализныце обнародовали перечень поездов, которые будут следовать с задержкой
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. АО «Укрзализныця» сообщило о задержке поездов, которые будут следовать с задержкой ориентировочно 4-5 часов, передает УНН.
Детали
Перечень задерживаемых поездов:
№706 Пшемысль — Киев;
№120 Львов — Запорожье;
№258/260 Ивано-Франковск — Чернигов, Сумы;
№26/236 Ворохта, Черновцы — Одесса;
№58/60 Чоп, Ворохта — Киев;
№12 Львов — Одесса;
№82 Ужгород — Киев;
№50 Трускавец — Киев:
№36/38 Пшемысль, Ужгород — Одесса;
№56 Ясиня — Киев;
№715 Пшемысль — Киев.
Рейсы обратных направлений:
№55 Киев — Ясиня;
№705 Киев — Пшемысль;
№26/236 Одесса — Ворохта, Черновцы;
№81 Киев — Ужгород;
№36/38 Одесса — Пшемысль, Ужгород;
№57/59 Киев — Ворохта, Чоп;
№49 Киев — Трускавец;
№12 Одесса — Львов;
№41 Днепр — Львов;
№120 Запорожья — Львов;
№21 Харьков — Львов;
№86 Запорожье — Львов.
Укрзализныця обращает внимание, что поезда львовского направления, которые не следуют через Хмельницкий — Тернополь, следуют за графиком.
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