В Укрзалізниці оприлюднили перелік поїздів, що прямуватимуть із затримкою

Деталі

Перелік поїздів які затримуються:

№706 Пшемисль — Київ;

№120 Львів — Запоріжжя;

№258/260 Івано-Франківськ — Чернігів, Суми;

№26/236 Ворохта, Чернівці — Одеса;

№58/60 Чоп, Ворохта — Київ;

№12 Львів — Одеса;

№82 Ужгород — Київ;

№50 Трускавець — Київ:

№36/38 Пшемисль, Ужгород — Одеса;

№56 Ясіня — Київ;

№715 Пшемисль — Київ.

Рейси зворотних напрямків:

№55 Київ — Ясіня;

№705 Київ — Пшемисль;

№26/236 Одеса — Ворохта, Чернівці;

№81 Київ — Ужгород;

№36/38 Одеса — Пшемисль, Ужгород;

№57/59 Київ — Ворохта, Чоп;

№49 Київ — Трускавець;

№12 Одеса — Львів;

№41 Дніпро — Львів;

№120 Запоріжжя — Львів;

№21 Харків — Львів;

№86 Запоріжжя — Львів.

Укрзалізниця звертає увагу, що поїзди львівського напрямку, які не прямують через Хмельницький — Тернопіль, слідують за графіком.

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