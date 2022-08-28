В Укрзалізниці оприлюднили перелік поїздів, що прямуватимуть із затримкою
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. АТ «Укрзалізниця» повідомило про затримку поїздів, що прямуватимуть із затримкою орієнтовно 4-5 годин, передає УНН.
Деталі
Перелік поїздів які затримуються:
№706 Пшемисль — Київ;
№120 Львів — Запоріжжя;
№258/260 Івано-Франківськ — Чернігів, Суми;
№26/236 Ворохта, Чернівці — Одеса;
№58/60 Чоп, Ворохта — Київ;
№12 Львів — Одеса;
№82 Ужгород — Київ;
№50 Трускавець — Київ:
№36/38 Пшемисль, Ужгород — Одеса;
№56 Ясіня — Київ;
№715 Пшемисль — Київ.
Рейси зворотних напрямків:
№55 Київ — Ясіня;
№705 Київ — Пшемисль;
№26/236 Одеса — Ворохта, Чернівці;
№81 Київ — Ужгород;
№36/38 Одеса — Пшемисль, Ужгород;
№57/59 Київ — Ворохта, Чоп;
№49 Київ — Трускавець;
№12 Одеса — Львів;
№41 Дніпро — Львів;
№120 Запоріжжя — Львів;
№21 Харків — Львів;
№86 Запоріжжя — Львів.
Укрзалізниця звертає увагу, що поїзди львівського напрямку, які не прямують через Хмельницький — Тернопіль, слідують за графіком.
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