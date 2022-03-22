В "Укрзализныце" обнародовали график дополнительных эвакуационных рейсов на 23 марта

Детали

В среду, 23 марта дополнительно назначены рейсы:

По станции Киев, вокзал Дарница:

8:00 - Интерсити+ Киев - Львов;

17:00 - Интерсити+ Киев - Львов.

По станции Харьков:

8:00 - Интерсити+ Харьков - Львов,

11:30 - №209/210 Харьков - Ивано-Франковск,

15:00 - Интерсити+ Харьков - Львов.

По станции Днепр:

20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.

По станции Краматорск:

13:00 - №279/278 Краматорск - Львов;

16:00 - №285/284 Краматорск - Львов.

Дополнительный рейс также отправится из Одессы в Ужгород о 22:32.

По актуальному графику регулярных поездов можно следить по ссылке. Информация на следующий день обновляется ежедневно около 00:00.

Напомним

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук доложила о результатах робот гуманитарных коридоров за 22 марта.