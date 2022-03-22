В "Укрзализныце" обнародовали график дополнительных эвакуационных рейсов на 23 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. "Укрзализныця" обнародовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на среду, 23 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
Детали
В среду, 23 марта дополнительно назначены рейсы:
По станции Киев, вокзал Дарница:
8:00 - Интерсити+ Киев - Львов;
17:00 - Интерсити+ Киев - Львов.
По станции Харьков:
8:00 - Интерсити+ Харьков - Львов,
11:30 - №209/210 Харьков - Ивано-Франковск,
15:00 - Интерсити+ Харьков - Львов.
По станции Днепр:
20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.
По станции Краматорск:
13:00 - №279/278 Краматорск - Львов;
16:00 - №285/284 Краматорск - Львов.
Дополнительный рейс также отправится из Одессы в Ужгород о 22:32.
По актуальному графику регулярных поездов можно следить по ссылке. Информация на следующий день обновляется ежедневно около 00:00.
Напомним
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук доложила о результатах робот гуманитарных коридоров за 22 марта.