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В "Укрзализныце" обнародовали график дополнительных эвакуационных рейсов на 23 марта

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. "Укрзализныця" обнародовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на среду, 23 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

В "Укрзализныце" обнародовали график дополнительных эвакуационных рейсов на 23 марта

Детали

В среду, 23 марта дополнительно назначены рейсы:

По станции Киев, вокзал Дарница:

8:00 - Интерсити+ Киев - Львов;

17:00 - Интерсити+ Киев - Львов.

По станции Харьков:

8:00 - Интерсити+ Харьков - Львов,

11:30 - №209/210 Харьков - Ивано-Франковск,

15:00 - Интерсити+ Харьков - Львов.

По станции Днепр:

20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.

По станции Краматорск:

13:00 - №279/278 Краматорск - Львов;

16:00 - №285/284 Краматорск - Львов.

Дополнительный рейс также отправится из Одессы в Ужгород о 22:32.

По актуальному графику регулярных поездов можно следить по ссылке. Информация на следующий день обновляется ежедневно около 00:00.

Напомним

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук доложила о результатах робот гуманитарных коридоров за 22 марта.

Украинские Национальные Новости

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