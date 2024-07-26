Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий комментируя, что ожидать украинцам зимой в энергосистеме, отметил, что ситуация будет зависеть от характера обстрелов со стороны РФ. Об этом Кудрицкий заявил во время брифинга, передает УНН.

Детали

Это очень сильно зависит от характера обстрелов, которые мы с вами не можем знать. Если бы кто-то мне сказал, какими будут обстрелы и повреждения энергообъектов, то я бы смог ответить на вопрос, будет ли она (зима - ред.) сложнее, или будет она проще. Но честный ответ заключается в том, что никто не знает, что будет делать наш враг и насколько успешными будут его атаки. Поэтому нам надо отталкиваться, что мы должны максимизировать свою готовность. Готовность электростанций, готовность общин, обеспечение, например, автономными источниками питания объектов критической инфраструктуры - сказал Кудрицкий.

Напомним,

Если не будет новых, масштабных повреждений энергостанций, то ситуация в энергосистеме будет иметь тенденцию к улучшению в следующие несколько недель.