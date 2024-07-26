Киев • УНН
Глава Укрэнерго заявил, что ситуация в энергосистеме зимой будет зависеть от характера российских обстрелов. Энергетики максимизируют готовность электростанций и критической инфраструктуры к возможным атакам.
Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий комментируя, что ожидать украинцам зимой в энергосистеме, отметил, что ситуация будет зависеть от характера обстрелов со стороны РФ. Об этом Кудрицкий заявил во время брифинга, передает УНН.
Детали
Это очень сильно зависит от характера обстрелов, которые мы с вами не можем знать. Если бы кто-то мне сказал, какими будут обстрелы и повреждения энергообъектов, то я бы смог ответить на вопрос, будет ли она (зима - ред.) сложнее, или будет она проще. Но честный ответ заключается в том, что никто не знает, что будет делать наш враг и насколько успешными будут его атаки. Поэтому нам надо отталкиваться, что мы должны максимизировать свою готовность. Готовность электростанций, готовность общин, обеспечение, например, автономными источниками питания объектов критической инфраструктуры
Напомним,
Если не будет новых, масштабных повреждений энергостанций, то ситуация в энергосистеме будет иметь тенденцию к улучшению в следующие несколько недель.