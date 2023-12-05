В Укрэнерго предупредили о возможном дефиците в энергосистеме из-за стремительного роста потребления
Киев • УНН
В Украине ощутимо вырос график потребления электроэнергии в пиковые часы. Аналитика последних четырех суток от Укрэнерго свидетельствует, что украинцы больше всего используют электроэнергии в период с 9:00 до 11:00, а также с 16:00 до 19:00. Граждан призывают быть более экономными в эти часы.
График потребления электроэнергии ощутимо вырос в пиковые часы. Аналитика последних четырех суток свидетельствует, что украинцы больше всего используют электроэнергии в период с 9:00 до 11:00, а также с 16:00 до 19:00. Граждан призывают быть более экономными в эти часы. Об этом со ссылкой на слова специалистов Укрэнерго пишет УНН.
Детали
График электропитания в Укрэнерго проиллюстрировали в виде графика с ушастыми котиками, где каждое ухо - это пиковые часы потребления.
На картинке - график потребления электроэнергии за последние четыре дня. Мы только дорисовали глаза, нос и усы. А ушки у котиков - это пиковые часы потребления электроэнергии, когда энергосистема больше всего страдает от перегрузки. Левое ушко - это утренний максимум потребления с 9.00 до 11.00, правое - вечерний с 16.00 до 18.00. Сегодня График (ПОТРЕБЛЕНИЕ) - самый большой за последние четыре дня, поэтому настоятельно просим НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ГРАФИКА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ЭКОНОМНО.
Кроме, собственно призыва к экономии электроэнергии, в компании дали практические советы, как это можно сделать находясь на работе или дома:
- Следите за тем, чтобы не включать одновременно несколько мощных электроприборов (например, кондиционер + электрочайник или кофемашина + микроволновая печь + компьютер).
- Выключите свет в помещениях, которые не используются (на складах, в подсобках, туалетах, душевых и т.д.).
- Уменьшите интенсивность освещения помещения в то время то время, когда не принимаете посетителей.
- Пользуйтесь настольными лампами или другим локальным светом на рабочем месте вместо яркого освещения всего помещения.
- По возможности, выключите освещение вывесок в дневное время (особенно в пиковые часы).
- Выключите из розеток все зарядные устройства, если они в это время в это время не заряжают ваш ноутбук, телефон или другое устройство.
Следите за котом ПОТРЕБЛЕНИЕ в следующих сообщениях и, пожалуйста, НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ГРАФИК!
В Укрэнерго предупредили о возможном дефиците в энергосистеме из-за стремительного роста потребления
В Украине ощутимо вырос график потребления электроэнергии в пиковые часы. Аналитика последних четырех суток от Укрэнерго свидетельствует, что украинцы больше всего используют электроэнергии в период с 9:00 до 11:00, а также с 16:00 до 19:00. Граждан призывают быть более экономными в эти часы.
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