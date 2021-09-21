В Украину из Польши завезли опасную курятину
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей заявила, что в Украину поступило 180 килограммов курятины, в которой обнаружена Salmonella Enteritidis, передает УНН.
Детали
Известно, что партия опасного мяса поступила из Польши во Львов. В Госпродпотребслужбе заявили, что операторы рынка обязаны изъять из оборота в случае получения. В частности, предупреждают о том, что такая курятина может появиться в магазинах Запорожья.
"Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области доводит до сведения о получении информационного сообщения через систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (RASFF) от 16 сентября 2021 года № 2021.1874 и № 2021.1874-fup 3 об обнаружении Salmonella Enteritidis в частях курятины, что экспортировалась с Польши (производитель: SuperDrob SA, Karczew; холодильный склад: AMP Logistyka, Plonsk, Poland), продукцию направлено в Украину (№ партии 08221, в количестве 180 кг, получатель ПП "ЛЯМИТ", ул. Красной Калины, 39/31, г. Львов, 79070)", - говорится в сообщении.
Справка
Сальмонелла (Salmonella) - это род грамотрицательных бактерий, которые вызывают у людей и животных брюшной тиф, паратиф и сальмонеллез. Сальмонеллез поражает пищеварительную систему. Болезнь сопровождается развитием диареи, интоксикацией и обезвоживанием организма, а иногда - сепсисом и воспалением с нарывами во внутренних органах.
К слову
Украина на 100% способна обеспечивать внутренний рынок курятиной отечественного производства. К тому же крупнейший в Украине производитель курятины - комапния МХП- прошла независимый тест на отсутствие антибиотиков в продукции (Наша Ряба, та же курочка).