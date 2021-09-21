В Україну з Польщі завезли небезпечну курятину
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Держслужба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів заявила, що в Україну надійшло 180 кілограмів курятини, у якій виявлена Salmonella Enteritidis, передає УНН.
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Відомо, що партія небезпечного м’яса надійшла з Польщі до Львова. У Держпродспоживслужбі заявили, що оператори ринку зобов’язані вилучити його з обігу у разі отримання. Зокрема, попереджають про те, що така курятина може з’явитися у магазинах Запоріжжя.
“Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області доводить до відома про отримання інформаційного повідомлення через систему швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) від 16 вересня 2021 року № 2021.1874 та № 2021.1874-fup 3 про виявлення Salmonella Enteritidis у частинах курятини, що експортувалась з Польщі (виробник: SuperDrob S. A., Karczew; холодильний склад: AMP Logistyka, Plonsk, Poland), продукцію надіслано до України (№ партії 08221, у кількості 180 кг, отримувач: ПП „ЛЯМІТ“, просп. Червоної Калини, 39/31, м. Львів, 79070)”, — йдеться в повідомленні.
Довідка
Сальмонела (Salmonella) — це рід грам-негативних бактерій, які спричиняють у людей та тварин черевний тиф, паратифи та сальмонельози. Сальмонельоз вражає травну систему. Хвороба супроводжується розвитком діареї, інтоксикацією та зневодненням організму, а іноді — сепсисом та гнояками у внутрішніх органах.
До слова
Україна на 100% здатна забезпечувати внутрішній ринок курятиною вітчизняного виробництва. До того ж найбільший в Україні виробник курятини — комапнія МХП- пройшла незалежний тест на відсутність антибіотиків у продукції (Наша Ряба, Та сама курочка).