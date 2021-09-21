В Україну з Польщі завезли небезпечну курятину

Деталі

Відомо, що партія небезпечного м’яса надійшла з Польщі до Львова. У Держпродспоживслужбі заявили, що оператори ринку зобов’язані вилучити його з обігу у разі отримання. Зокрема, попереджають про те, що така курятина може з’явитися у магазинах Запоріжжя.

“Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області доводить до відома про отримання інформаційного повідомлення через систему швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) від 16 вересня 2021 року № 2021.1874 та № 2021.1874-fup 3 про виявлення Salmonella Enteritidis у частинах курятини, що експортувалась з Польщі (виробник: SuperDrob S. A., Karczew; холодильний склад: AMP Logistyka, Plonsk, Poland), продукцію надіслано до України (№ партії 08221, у кількості 180 кг, отримувач: ПП „ЛЯМІТ“, просп. Червоної Калини, 39/31, м. Львів, 79070)”, — йдеться в повідомленні.

Довідка

Сальмонела (Salmonella) — це рід грам-негативних бактерій, які спричиняють у людей та тварин черевний тиф, паратифи та сальмонельози. Сальмонельоз вражає травну систему. Хвороба супроводжується розвитком діареї, інтоксикацією та зневодненням організму, а іноді — сепсисом та гнояками у внутрішніх органах.

До слова

Україна на 100% здатна забезпечувати внутрішній ринок курятиною вітчизняного виробництва. До того ж найбільший в Україні виробник курятини — комапнія МХП- пройшла незалежний тест на відсутність антибіотиків у продукції (Наша Ряба, Та сама курочка).