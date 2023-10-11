В Украину прибыла первая партия дронов "Операція "Єдність", на которые донатил FAVBET
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В августе FAVBET стал крупнейшим корпоративным донором «Операція «Єдність», передав проекту 10 000 000 гривен. Сегодня в Украину прибыла первая партия из 5000 FPV-дронов, которые скоро станут на службу в нескольких подразделениях Сил обороны Украины.
«FPV-дроны кардинально изменили ход боевых действий. Сегодня нашим Вооруженным силам важно иметь преимущество над врагом в количестве дронов, их качестве и мастерстве операторов. Мы рады быть крупнейшим частным донором проекта Операція Єдність и верим, что это поможет ВСУ эффективно уничтожать технику противника», - отметил основатель FAVBET и президент фонда Favbet Foundation Андрей Матюха.
«Операція «Єдність» - общий проект фандрайзинговой платформы UNITED24, фонда «Повернись живим» и Monobank по закупке дронов-камикадзе для украинской армии. Всего за три дня организаторам удалось собрать 235 миллионов гривен благодаря участию миллионов людей со всего мира и привлечению ответственного бизнеса.
«В ближайшее время полученные дроны дополнят боеприпасами украинского производства и передадут Силам обороны. Всего FPV-дронов будет 10 000», - сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
FAVBET продолжает системно поддерживать проекты, помогающие украинцам приближать победу. Кроме участия в «Операція «Єдність», летом компания выделила 57 450 000 гривен на закупку 53 новых внедорожников для ударных рот Армии дронов, которые уже работают на фронте.
Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии FAVBET и фонда Favbet Foundation более 230 транспортных средств и более 120 дронов разного типа, в том числе и ударного.