У украинского потребителя отсутствует спрос на качество и безопасность - Тригубенко

"Первое - это, конечно же, бесконтрольность и, как следствие, безнаказанность. А второе, но не менее важное, - это готовность украинского потребителя покупать товар, несмотря ни на что.

У нас просто отсутствует спрос на качество и безопасность. Ведь, не будь клиента, не было бы и предложения", - написал он.

С.Тригубенко отметил, что отечественный потребитель должен требовать от продавца соблюдения стандартов качества.

"Чем больше мы будем требовать от продавца товаров, тем более высоким стандартам он будет стремиться отвечать. Вот когда продавец мяса не сможет продать тушу из-за грязного прилавка или отсутствия документов (которыми все время будут интересоваться покупатели), или же из-за отсутствия проточной воды на рынке, тогда он обязательно примет меры, чтобы это изменить", - отметил он.

Нардеп добавил, что в условиях отсутствия контроля со стороны государства украинцы должны учиться требовать надлежащего сервиса от продавца и покупать продукцию нужно только у тех, кто способен гарантировать ее качество.

Напомним, по данным специалистов, в Украине значительно ухудшилась санитарно-эпидемиологическая ситуация.