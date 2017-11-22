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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 4142 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:39 • 62921 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 82063 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 87484 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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У украинского потребителя отсутствует спрос на качество и безопасность - Тригубенко

У украинского потребителя отсутствует спрос на качество и безопасность - Тригубенко

Киев  •  УНН

 • 19545 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Проблема антисанитарии на легальных и стихийных столичных рынках имеет две главные составляющие. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Сергей Тригубенко, передает УНН.

"Первое - это, конечно же, бесконтрольность и, как следствие, безнаказанность. А второе, но не менее важное, - это готовность украинского потребителя покупать товар, несмотря ни на что.

У нас просто отсутствует спрос на качество и безопасность. Ведь, не будь клиента, не было бы и предложения", - написал он.

С.Тригубенко отметил, что отечественный потребитель должен требовать от продавца соблюдения стандартов качества.

"Чем больше мы будем требовать от продавца товаров, тем более высоким стандартам он будет стремиться отвечать. Вот когда продавец мяса не сможет продать тушу из-за грязного прилавка или отсутствия документов (которыми все время будут интересоваться покупатели), или же из-за отсутствия проточной воды на рынке, тогда он обязательно примет меры, чтобы это изменить", - отметил он.

Нардеп добавил, что в условиях отсутствия контроля со стороны государства украинцы должны учиться требовать надлежащего сервиса от продавца и покупать продукцию нужно только у тех, кто способен гарантировать ее качество.

Напомним, по данным специалистов, в Украине значительно ухудшилась санитарно-эпидемиологическая ситуация.

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