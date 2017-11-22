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В українського споживача відсутній попит на якість та безпеку - Тригубенко

Київ • УНН

 • 19550 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Проблема антисанітарії на легальних і стихійних столичних ринках має дві головні складові. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп Сергій Тригубенко, передає УНН.

"Перше - це, звичайно ж, безконтрольність і, як наслідок, безкарність. А друге, але не менш важливе, - це готовність українського споживача купувати товар, не дивлячись ні на що.

У нас просто відсутній попит на якість і безпеку. Адже, якби не було клієнта, не було б і пропозиції", - написав він.

С.Тригубенко зазначив, що вітчизняний споживач має вимагати від продавця дотримання стандартів якості.

"Чим більше ми будемо вимагати від продавця товарів, тим більш високим стандартам він буде прагнути відповідати. От коли продавець м'яса не зможе продати тушу через брудний прилавок або відсутність документів (якими весь час будуть цікавитися покупці), або ж через відсутність проточної води на ринку, тоді він обов'язково вживатиме заходів, щоб це змінити", - зазначив він.

Нардеп додав, що в умовах відсутності контролю з боку держави українці мають вчитися вимагати належного сервісу від продавця і купувати продукцію потрібно виключно у тих, хто здатний гарантувати її якість.

Нагадаємо, за даними фахівців, в Україні значно погіршилася санітарно-епідеміологічна ситуація.

Українські Національні Новини

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