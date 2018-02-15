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В Украине появится единый билет для путешествий автобусом, поездом и самолетом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. До конца текущего года украинцы смогут воспользоваться единым приложением, которое будет предлагать билеты для путешествий автобусом, поездом и самолетом. Об этом сообщил на брифинге министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНН.

“Наша цель — чтобы вы могли открыть на телефоне приложение, которое определит ваше местоположение, и ввести пункт назначения, к примеру, Киев или Вену. А программа показала вам маршруты несколькими видами транспорта”, - рассказал Омелян.

Перед тем как запускать приложение, министерство сначала планирует создать единый реестр автобусных перевозчиков, к которому смогут присоединиться разные компании.

Чтобы исключить махинации с этой базой данных будут использовать технологию Blockchain.

Напомним, украинцы смогут выбирать автобусного перевозчика на межобластных сообщениях благодаря тому, что рынок станет конкурентным.

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