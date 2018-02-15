В Украине появится единый билет для путешествий автобусом, поездом и самолетом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. До конца текущего года украинцы смогут воспользоваться единым приложением, которое будет предлагать билеты для путешествий автобусом, поездом и самолетом. Об этом сообщил на брифинге министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНН.
“Наша цель — чтобы вы могли открыть на телефоне приложение, которое определит ваше местоположение, и ввести пункт назначения, к примеру, Киев или Вену. А программа показала вам маршруты несколькими видами транспорта”, - рассказал Омелян.
Перед тем как запускать приложение, министерство сначала планирует создать единый реестр автобусных перевозчиков, к которому смогут присоединиться разные компании.
Чтобы исключить махинации с этой базой данных будут использовать технологию Blockchain.
Напомним, украинцы смогут выбирать автобусного перевозчика на межобластных сообщениях благодаря тому, что рынок станет конкурентным.