В Україні з'явиться єдиний квиток для подорожей автобусом, залізницею та літаком

“Наша мета - щоб ви могли відкрити на телефоні додаток, який визначить ваше місцеположення, і ввести пункт призначення, до прикладу, Київ чи Відень. А програма показала вам маршрути кількома видами транспорту”, - розповів Омелян.

Перед тим як запускати додаток, міністерство спочатку планує створити єдиний реєстр автобусних перевізників, до якого зможуть приєднуватись різні компанії.

Щоб унеможливити махінації з цією базою даних використовуватимуть технологію Blockchain.

Нагадаємо, українці зможуть обирати перевізника на міжобласних сполученнях завдяки тому, що ринок стане конкурентним.