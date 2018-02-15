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В Україні з'явиться єдиний квиток для подорожей автобусом, залізницею та літаком

Київ • УНН

 • 14159 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. До кінця поточного року українці зможуть скористатися єдиним додатком, що пропонуватиме квитки для подорожей автобусом, залізницею та літаком. Про це повідомив на брифінгу міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає УНН.

“Наша мета - щоб ви могли відкрити на телефоні додаток, який визначить ваше місцеположення, і ввести пункт призначення, до прикладу, Київ чи Відень. А програма показала вам маршрути кількома видами транспорту”, - розповів Омелян.

Перед тим як запускати додаток, міністерство спочатку планує створити єдиний реєстр автобусних перевізників, до якого зможуть приєднуватись різні компанії.

Щоб унеможливити махінації з цією базою даних використовуватимуть технологію Blockchain.

Нагадаємо, українці зможуть обирати перевізника на міжобласних сполученнях завдяки тому, що ринок стане конкурентним.

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