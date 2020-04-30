В Украине вырастет спрос на курятину

КИЕВ. 30 апреля. УНН. На фоне карантина в Украине вырастет спрос на доступные в цене продукты питания, в частности курятину. Об этом рассказал старший научный сотрудник отдела инвестиционного и материально-технического обеспечения Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Ярослав Навроцкий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу института.