В Украине выросло производство рыбной продукции

По итогам января 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, производство рыбной продукции по всем товарным позициям выросло на 8% - 40%.



В частности, было произведено 107 тонн филе рыбного вяленого, соленого или в рассоле (кроме копченого). Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, готовые продукты и консервы из рыбы, другие (кроме целых или кусочками и блюд готовых из рыбы) - 1471 тонна (+ 31% к январю 2018), продукты готовы и консервы из сардин, сардинеллы, кильки и шпрот, целые или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате (кроме фарша и блюд готовых из рыбы) - 1237 тонн (16%), рыба морская замороженная разобранная - 843 тонны (+32 %), сельди соленые - 336 тонн (+ 15%), готовые продукты и консервы из другой рыбы, целые или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате (кроме фарша и блюд готовых и из рыбы) - 290 тонн (+ 20%), икра других рыб - 249 тонн (+ 8%), рыба сушеная и вяленая - 247 тонн (9%), продукты готовые и консервы из сельди, целые или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате (кроме фарша и блюд готовых из рыбы) - 211 тонн (13%), филе рыбное и прочее мясо рыбы (переработанное либо не переработанное на фарш), свежие или охлажденные - 186 тонн ( + 33%).



Кроме того, объем реализованной переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков в января 2019 года составил 396,2 млн грн, из которых было реализовано за пределы страны на 23,3 млн грн.



Ранее УНН сообщал, что промышленный вылов рыбы в Украине в прошлом году вырос почти 8%.