В Україні зросло виробництво рибної продукції

За підсумками січня 2019 року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, виробництво рибної продукції за усіма товарними позиціями зросло на 8% – 40%.



Зокрема, було вироблено 107 тонн філе рибного в'яленого, солоного чи у розсолі (крім копченого). Це на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року, готові продукти і консерви з риби, інші (крім цілих чи шматочками та страв готових із риби) – 1 471 тонна (+31% до січня 2018 року), продукти готові й консерви із сардин, сардинели, кільки і шпротів, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) – 1 237 тонн (+16%), риба морська заморожена нерозібрана – 843 тонни (+32%), оселедці солоні – 336 тонн (+15%), готові продукти і консерви з іншої риби, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) – 290 тонн (+20%), ікра інших риб – 249 тонн (+8%), риба сушена і в’ялена – 247 тонн (+9%), продукти готові й консерви з оселедця, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) – 211 тонн (+13%), філе рибне та інше м'ясо риби (перероблене або не перероблене на фарш), свіжі чи охолоджені – 186 тонн (+33%).



Крім того, обсяг реалізованої переробленої та консервованої риби, ракоподібних і молюсків у січні 2019 року склав 396,2 млн грн, з яких було реалізовано за межі країни на 23,3 млн грн.



Раніше УНН повідомляв, що промисловий вилов риби в Україні торік зріс на майже 8%.