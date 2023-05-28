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В Украине выросла средняя зарплата: детали

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КИЕВ. 28 мая. УНН. По данным Пенсионного фонда, средняя зарплата в Украине стабильно растет, граждане и бизнес несмотря на войну смогли повысить уровень собственных доходов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на анализ данных обнародованный PaySpace Magazine.

После полномасштабного вторжения рф рынок труда в Украине обвалился до минимальных показателей. Многие предприятия были ликвидированы, некоторые были вынуждены релоцироваться, рабочие места урезались, объемы производства падали. Только за первый месяц агрессии количество вакансий упало в 15 раз. Однако эта тенденция, к счастью, закончилась быстро, и уже в начале лета 2022 г. рынок постепенно начал оживать.

Детали

В 2023 году на рынке также наблюдаются положительные тенденции, в частности, выросла средняя зарплата украинцев. По данным ПФУ, за первый квартал этого года рост составил 3,1%, если сравнивать с началом весны 2022 года.

Чтобы понять тенденцию, взглянем на нее в цифрах. В начале 2023 г. средняя зарплата в Украине составляла 12 644 грн. В феврале этот показатель достиг отметки 12 794 грн. По состоянию на конец мая средняя заработная плата в Украине — 13 423 грн.

Самые высокие зарплаты получают работники сферы информационных технологий и финсектора. В конце прошлого года средние зарплаты в отраслях составляли 30 853 грн и 27 969 грн соответственно. Самые низкие же показатели имеют работники почтовых и курьерских служб (8 598 грн).

Напомним

Согласно данным, обнародованным пресс-службой ВРУ, минималка в Украине будет постепенно подниматься в течение 2023 года. Так, в начале июля она составит 8107 грн, а с 1 октября — 8918 грн.

Украинские Национальные Новости

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