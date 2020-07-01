В Украине вырос показатель заболеваемости COVID-19 - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В Украине продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Так, в настоящее время он составляет 58 человек на 100 тысяч. Об этом сообщили Президенту Украины Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, которое состоялось под его председательством, передает пресс-служба Офиса Президента, сообщает УНН.
"Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос и сейчас составляет 58 человек на 100 тысяч населения. Однако задействование аппаратов ИВЛ достаточно низкое - всего 6,5%", - говорится в сообщении.
Глава государства положительно оценил уровень ухода за больными и защиты медиков.
"У нас довольно неплохой уход за больными. Ведь и уровень задействования ИВЛ-ов, и уровень смертности довольно низкий. Мы также стали лучше защищать медицинских работников. Если в середине апреля среди заболевших медики составили пятую часть, то сейчас их 9,5%. Любой больной должен получить всю необходимую помощь, но медиков надо защищать больше, ведь они - на передовой", - сказал Владимир Зеленский.
Как сообщалось ранее в УНН, Украина стала лучше защищать медиков от COVID-19 - Зеленский.