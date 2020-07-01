В Україні зріс показник захворюваності на COVID-19 - ОП

"Показник захворюваності на COVID-19 в Україні зріс і нині становить 58 осіб на 100 тисяч населення. Однак задіяння апаратів ШВЛ досить низьке – всього 6,5%", - йдеться у повідомленні.

Глава держави позитивно оцінив рівень догляду за хворими та захисту медиків.

"У нас доволі непоганий догляд за хворими. Адже й рівень задіяння ШВЛ-ів, і рівень смертності досить низький. Ми також стали краще захищати медичних працівників. Якщо в середині квітня серед захворілих медики становили п’яту частину, то зараз їх 9,5%. Будь-який хворий має отримати всю необхідну допомогу, але медиків треба захищати найбільше, адже вони – на передовій», – сказав Володимир Зеленський.

Як повідомлялося раніше в УНН, Україна стала краще захищати медиків від COVID-19 - Зеленський.