В Україні зріс показник захворюваності на COVID-19 - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. В Україні продовжує зростати показник захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19. Так, наразі він становить 58 осіб на 100 тисяч. Про це повідомили Президенту України Володимиру Зеленському на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу, яка відбулася під його головуванням, передає пресслужба Офісу Президента, інформує УНН.
"Показник захворюваності на COVID-19 в Україні зріс і нині становить 58 осіб на 100 тисяч населення. Однак задіяння апаратів ШВЛ досить низьке – всього 6,5%", - йдеться у повідомленні.
Глава держави позитивно оцінив рівень догляду за хворими та захисту медиків.
"У нас доволі непоганий догляд за хворими. Адже й рівень задіяння ШВЛ-ів, і рівень смертності досить низький. Ми також стали краще захищати медичних працівників. Якщо в середині квітня серед захворілих медики становили п’яту частину, то зараз їх 9,5%. Будь-який хворий має отримати всю необхідну допомогу, але медиків треба захищати найбільше, адже вони – на передовій», – сказав Володимир Зеленський.
Як повідомлялося раніше в УНН, Україна стала краще захищати медиків від COVID-19 - Зеленський.