В Украине за минувшие сутки выздоровело рекордное количество человек от COVID-19 - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Украине зафиксировано рекордное количество выздоровевших за день от коронавирусной болезни - 343 человека. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки заболело 402 человека, из них 25 детей и 94 медицинских работника... Зафиксировано 14 летальных случаев, среди них большинство - имело сопутствующие заболевания... При этом, у нас сегодня рекордное количество пациентов, которые выздоровели - 343. Всего за все время пандемии заболело 16 425 человек, из них 1130 детей, а также 3208 медицинских работников. При этом в целом выписаны 3716 человек, 439 летальных случаев", - сказал Степанов.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что хотя карантин в Украине пока и до 22 мая, это не конечная дата, и его будут продолжать.