В Украине уже 121 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 2 141

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 11937 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 73317 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 107587 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 179639 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 183429 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 390858 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226253 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 500943 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349433 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230441 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.3м/с
77%
Популярные новости

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

5 апреля, 14:36 • 21353 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

5 апреля, 15:20 • 46890 просмотра

В столице с завтрашнего дня возобновляется движение метро на участке "Лесная" – "Днепр"

5 апреля, 15:31 • 15750 просмотра

Еще 45 украинцев удалось вернуть из оккупации, россии и беларуси - Лубинец

5 апреля, 15:54 • 15342 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 16058 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 142887 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 130863 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 219322 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 390858 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 500943 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Марк Рютте

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 11937 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38512 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38218 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45792 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75752 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Украине уже 121 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 2 141

Киев • УНН

 • 22239 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В Украине на 8:45 31 августа зафиксировано уже более 121 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 2 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В Украине уже 121 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 2 141

Так, из 121 215 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 2141 инфицированных, что несколько больше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 2557 человек, из них 30 - за последние сутки.

Выздоровели от болезни уже 57 114 человек, за сутки - 380.

Напомним, врач Голубовская рассказала о росте тяжелых случаев COVID-19 среди молодых людей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,917.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,790.23