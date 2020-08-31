В Украине уже 121 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 2 141
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В Украине на 8:45 31 августа зафиксировано уже более 121 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 2 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 121 215 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 2141 инфицированных, что несколько больше, чем сутками ранее.
Вследствие болезни в целом в стране умерли 2557 человек, из них 30 - за последние сутки.
Выздоровели от болезни уже 57 114 человек, за сутки - 380.
Напомним, врач Голубовская рассказала о росте тяжелых случаев COVID-19 среди молодых людей.