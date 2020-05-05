В Украине уже 12 697 случаев COVID-19, из них 316 летальных
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Украине на 9:00 5 мая зафиксировано 12 697 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 316 летальных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 12 697 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 366 инфицированных.
Вследствие болезни в целом умерли 316 человек, из них 13 - за последние сутки.
Также 1 875 человек выздоровели, из которых 256 - за последние сутки.
Напомним, от коронавирусной инфекции в мире умерло более 250 тысяч человек.