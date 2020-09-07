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В Украине отмечают День военной разведки

Киев • УНН

 • 113227 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Сегодня военной разведке Украины исполняется 28 лет. Праздник ежегодно отмечается с 1992 года, передает УНН.

В Украине отмечают День военной разведки

В соответствии с Указом Президента “Об Управлении военной стратегической разведки Министерства обороны Украины” 7 сентября 1992 в составе оборонного ведомства создали стратегический разведывательный орган. Это стало началом истории военной разведки независимой Украины.

После распада Советского Союза перед Украиной остро стоял вопрос создания военной разведки, ведь раньше подобные структуры подчинялись Москве. С целью защиты территориальной целостности и суверенитета Украины, параллельно со становлением ВСУ началось создание системы военной разведки.

Новая структура военной разведки Украины фактически создавалась на основе комплекта сил и средств разведки Киевского, Одесского, Прикарпатского военных округов, армии противовоздушной обороны, 17 воздушной армии, частично Черноморского флота и соединений и частей центрального подчинения.

6 июля 1993 года на базе управления разведки Главного штаба ВСУ и Управления военной стратегической разведки Минобороны началось формирование Главного управления военной разведки Украины.

14 апреля 1994 года Указом Президента Украины Главное управление военной разведки было переименован в Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО Украины). С этого времени начала развиваться комплексная, эффективная и многоуровневая система военной разведки ВСУ.

22 марта 2001 года Верховной Радой Украины принят Закон “О разведывательных органах Украины” — Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило статус специального органа государственной власти.

Как сообщал УНН, накануне Дня военной разведки Украины состоялся конкурс детского творчества под названием “Военные разведчики — наши герои”.

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