Напередодні Дня воєнної розвідки України відбувся конкурс дитячої творчості
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У столиці напередодні Дня воєнної розвідки відбувся конкурс дитячої творчості під назвою “Воєнні розвідники – наші герої”. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України, передає УНН.
“З метою військово-патріотичного виховання молоді, формування в дітей військовослужбовців та працівників ЗС України поваги до своєї держави, українського народу, його культури, звичаїв та традицій, а також підтримання позитивного іміджу воєнної розвідки України у ГУР МО України відбувся конкурс дитячої творчості „Воєнні розвідники — наші герої“, присвячений 28-й річниці воєнної розвідки України”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що напередодні професійного свята розвідників було визначено переможців заходу.
Нагадаємо, День воєнної розвідки України відзначається 7 вересня з 1992 року.