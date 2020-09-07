Напередодні Дня воєнної розвідки України відбувся конкурс дитячої творчості

“З метою військово-патріотичного виховання молоді, формування в дітей військовослужбовців та працівників ЗС України поваги до своєї держави, українського народу, його культури, звичаїв та традицій, а також підтримання позитивного іміджу воєнної розвідки України у ГУР МО України відбувся конкурс дитячої творчості „Воєнні розвідники — наші герої“, присвячений 28-й річниці воєнної розвідки України”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що напередодні професійного свята розвідників було визначено переможців заходу.

Нагадаємо, День воєнної розвідки України відзначається 7 вересня з 1992 року.