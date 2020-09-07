Накануне Дня военной разведки Украины прошел конкурс детского творчества

«С целью военно-патриотического воспитания молодежи, формирования у детей военнослужащих и работников ВС Украины уважения к своему государству, украинскому народу, его культуры, обычаев и традиций, а также поддержания положительного имиджа военной разведки Украины в ГУР МО Украины состоялся конкурс детского творчества "Военные разведчики - наши герои", посвященный 28-й годовщине военной разведки Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне профессионального праздника разведчиков были определены победители мероприятия.

Напомним, День военной разведки Украины отмечается 7 сентября с 1992 года.