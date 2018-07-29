В Украине отмечают День сил спецопераций
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Сегодня в Украине отмечают День сил специальных операций, передает УНН.
Так, Президент Украины Петр Порошенко поздравил военных с праздником на своей странице в Facebook.
"Силы специальных операций - элита Вооруженных Сил Украины. Приветствую воинов!", - написал президент.
В свою очередь начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко отметил на своей странице в Facebook: "Находясь на мероприятиях празднования, посвященных Дню ССО ВСУ подчеркнул то, что мы должны всегда помнить: в борьбе с агрессором украинцы обладают одним секретным оружием - у нас нет альтернативы кроме победы".
Он отметил, что Украина должна сделать все возможное и невозможное, но победить.
Напомним, 26 июля 2016 Президент подписал закон о Сил специальных операций ВСУ.