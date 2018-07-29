В Україні відзначають День сил спецоперацій

Так, Президент України Петро Порошенко привітав військових зі святом на своїй сторінці у Facebook.

“Сили спеціальних операцій — еліта Збройних Сил України. Вітаю воїнів!”, — написав Президент.

У свою чергу начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко зазначив на своїй сторінці у Facebook: “Перебуваючи на заходах святкування, присвячених Дню ССО ЗСУ підкреслив те, що ми маємо завжди пам’ятати: у боротьбі з агресором українці володіють однією секретною зброєю — у нас немає альтернативи окрім перемоги”.

Він наголосив, що Україна повинна зробити усе можливе і неможливе, але перемогти.

Нагадаємо, 26 липня 2016 року Президент підписав закон щодо Сил спеціальних операцій ЗСУ.