В Украине от COVID-19 выздоровели 137 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Украине COVID-19 болеет 881 ребенок, всего выздоровели 137 детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.
"Больше всего детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрастной группе 10-14 лет - 211. Выздоровел 31 ребенок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего детей с подтвержденным COVID-19 в:
- Черновицкой области - 177. Из них выздоровели 29;
- Киеве - 102. Из них выздоровели 2,
- Киевской области - 86. Из них выздоровели 5,
- Ровенской области - 55. Из них выздоровели 2,
- Тернопольской области - 61. Из них выздоровели 12.
"Всего в Украине 881 ребенок с подтвержденным COVID-19. Из этого количества 137 детей выздоровели", - добавляется в сообщении.
Кроме того, сообщается, что трое детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 имеют диабет. Один ребенок - заболевание печени. У двух детей иммунодефициты. У пяти - сердечно-сосудистые заболевания. У шестерых детей хронические заболевания легких. У семи - хронические неврологические или нейромышечные заболевания.
Десять детей находятся в отделении интенсивной терапии. Один ребенок - на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Еще один ребенок находится на экстракорпоральной мембранной оксигенации (метод насыщения крови кислородом во время тяжелой острой дыхательной недостаточности).
Согласно данным World Health Organization (WHO), дети и подростки подвержены риску инфицирования COVID-19 так же, как и представители других возрастных категорий, и также могут быть источником дальнейшего распространения инфекции.
В то же время, дети и молодежь менее подвержены риску развития тяжелых форм заболевания. Однако тяжелые случаи COVID-19 могут быть среди представителей всех возрастных групп.
Напомним, в Украине зафиксировано 13 184 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 327 летальных.