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В Украине в сентябре рекордно подорожала гречка

Киев • УНН

 • 30517 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Лидером по подорожанию в Украине в сентябре среди продуктов стала гречневая крупа. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.

В Украине в сентябре рекордно подорожала гречка

По данным Госстата, на потребительском рынке в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,3%.

Больше всего (на 21,4%) подорожала гречневая крупа.

Кроме того, как сообщила служба, на 2,4-0,6% выросли цены на фрукты, молоко и молочную продукцию, масло, рыбу и продукты из рыбы, рис, мясо и мясопродукты. При этом на 6,3-1,0% подешевели яйца, овощи, сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,0%, в т.ч. на табачные изделия - на 1,8%, алкогольные напитки - на 0,3%.

Напомним, с начала года в Украине подешевел ряд социальных продуктов питания.

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