В Украине в сентябре рекордно подорожала гречка
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Лидером по подорожанию в Украине в сентябре среди продуктов стала гречневая крупа. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.
По данным Госстата, на потребительском рынке в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,3%.
Больше всего (на 21,4%) подорожала гречневая крупа.
Кроме того, как сообщила служба, на 2,4-0,6% выросли цены на фрукты, молоко и молочную продукцию, масло, рыбу и продукты из рыбы, рис, мясо и мясопродукты. При этом на 6,3-1,0% подешевели яйца, овощи, сахар.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,0%, в т.ч. на табачные изделия - на 1,8%, алкогольные напитки - на 0,3%.
Напомним, с начала года в Украине подешевел ряд социальных продуктов питания.