В Украине будут судить еще 56 депутатов госдумы рф, которые голосовали за признание "днр" и "лнр"

Детали

Прокуроры Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Винницкой областных прокуратур направили в суд обвинительные акты в отношении 56 депутатов госдумы рф по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины).

Следствием установлено, что в феврале 2022 года депутаты поддержали постановление об обращении к президенту россии с просьбой признать так называемую «независимость» временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Также обвиняемые приняли решение о сотрудничестве и взаимной помощи между рф и этими псевдообразованиями.

Своими действиями представители органа власти государства-агрессора способствовали реализации плана по началу полномасштабного вторжения в Украину.

"Эти преступные решения и их реализация привели к вторжению рф в Украину, как следствие – массовой гибели людей, разрушению инфраструктуры и другим тяжелым последствиям", - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Специальное досудебное расследование в уголовных производствах осуществляли следователи региональных управлений СБУ.

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