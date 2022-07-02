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В Украине суд арестовал права на сеть Brocard

В Украине суд арестовал права на сеть Brocard

Киев • УНН

 • 242080 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Подольский районный суд Киева наложил арест на 100% корпоративных прав сети по продажам косметики Brocard. Об этом говорится в постановлении суда, передает УНН

Детали

Отметим, что сеть Brocard через кипрскую компанию "Инденон Холдинг Лимитед" принадлежит россиянке Татьяне Володиной. В россии же женщина владеет сетью "Л'Этуаль".

Решение об аресте было принято еще 18 мая в рамках уголовного производства о присвоении имущества и финансировании агрессии против Украины.

Из материалов следует, что суд запретил владелице отчуждать корпоративные права в ООО "Брокард-Украина". Однако в начале июня Brocard разослал партнерам сообщения о смене владельца, – компанию продали парфюмерному холдингу Philippe Benacin Holding.

Позже адвокаты "Брокард-Украина" обратились в суд с просьбой отменить арест имущества, поскольку конечным бенефициарным владельцем компании стал гражданин Франции Филипп Бенасин.

Согласно постановлению, суд все же удовлетворил ходатайство "Брокард-Украина, но частично. Таким образом арест остается в силе, как и запрет совершать какие-либо действия, связанные с проведением государственной регистрации права собственности на корпоративные права компании. В то же время Володиний позволили сменить директора и местонахождение юридического лица.

Добавим

По информации СМИ, на 1 января сеть Brocard насчитывала около 100 магазинов в 26 городах Украины. Штат компании составлял 1808 человек.

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