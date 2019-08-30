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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 28188 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 116712 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127467 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 118765 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123788 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127361 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152284 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150899 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В Украине более полусотни школ находятся в аварийном состоянии

В Украине более полусотни школ находятся в аварийном состоянии

Киев  •  УНН

 • 14508 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. В Украине здания 56 учреждений общего среднего образования находятся в аварийном состоянии. Об этом в ответ на запрос журналиста УНН сообщили в пресс-службе МОН.

"...здания 56 учреждений общего среднего образования находятся в аварийном состоянии, 37 из них - в сельской местности", - говорится в ответе.

Также сообщается, что больше всего таких заведений в таких областях, как Ровенская - 12 и Житомирская - 10.

"В капитальном ремонте нуждаются 957 помещений учреждений общего среднего образования, из них 431 – в сельской местности. Больше всего таких заведений в Харьковской области (327) и Киеве (144)", - отмечается в ответе.

Напомним, на ремонтные работы школ в Украине к новому 2018/2019 году потратили более 760 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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