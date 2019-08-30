В Украине более полусотни школ находятся в аварийном состоянии

"...здания 56 учреждений общего среднего образования находятся в аварийном состоянии, 37 из них - в сельской местности", - говорится в ответе.

Также сообщается, что больше всего таких заведений в таких областях, как Ровенская - 12 и Житомирская - 10.

"В капитальном ремонте нуждаются 957 помещений учреждений общего среднего образования, из них 431 – в сельской местности. Больше всего таких заведений в Харьковской области (327) и Киеве (144)", - отмечается в ответе.

Напомним, на ремонтные работы школ в Украине к новому 2018/2019 году потратили более 760 млн грн.