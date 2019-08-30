В Україні понад півсотні шкіл перебувають в аварійному стані
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. В Україні будівлі 56 закладів загальної середньої освіти перебувають в аварійному стані. Про це у відповідь на запит журналіста УНН повідомили у пресслужбі МОН.
"…будівлі 56 закладів загальної середньої освіти перебувають в аварійному стані, 37 із них – у сільській місцевості", - йдеться у відповіді.
Також повідомляється, що найбільше таких закладів у таких областях, як Рівненська – 12 та Житомирська – 10.
"Капітального ремонту потребують 957 приміщень закладів загальної середньої освіти, із них 431 – у сільській місцевості. Найбільше таких закладів у Харківській області (327) та місті Києві (144)", - зазначається у відповіді.
Нагадаємо, на ремонтні роботи шкіл в Україні до нового 2018/2019 року витратили понад 760 млн грн.