В Украине подешевела курятина, колбасы и яйца
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В июле в Украине подешевела курятина, колбасы и яйца. Об этом свидетельствуют данные инфляционного барометра, по состоянию на 30 июля, передает УНН.
Отмечается, что колбасы подешевели на 4,2% - до 167,7 грн за килограмм. В то же время яйца подешевели на 7,8% до 28 грн за десяток. Также подешевела курятина - на 3,9% до 94,2 грн за килограмм продукта.
Также с начала июля подешевело масло - на 1%, до 189,8 грн за кг, мука - на 1,9%, до 12,2 грн за кг, сметана - на 0,2%, до 56,3 грн за кг.
Наряду с этим, подорожала свинина - на 1,9% до 108,6 грн за кг. Произошел рост стоимости подсолнечного масла - на 2,1%, до 37,9 грн за литр продукта, макарон - на 2,1%, до 41,9 грн за кг и молока - на 1,9%, до 22,3 грн за литр продукта.
Напомним, Украина попала в тройку мировых лидеров по экспорту мяса птицы в ЕС. Крупнейший отечественный производитель "МХП" в этом году запустил вторую линию производства на Винницкой птицефабрике.