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В Україні подешевшала курятина, ковбаси та яйця

В Україні подешевшала курятина, ковбаси та яйця

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Протягом липня в Україні подешевшала курятина, ковбаси та яйця. Про це свідчать дані інфляційного барометра, станом на 30 липня, передає УНН.

Відзначається, що ковбаси подешевшали на 4,2% — до 167,7 грн за кілограм. У той же час яйця подешевшали на 7,8% до 28 грн за десяток. Також подешевшала курятина — на 3,9% до 94,2 грн за кілограм продукту.

Також з початку липня подешевшало масло — на 1%, до 189,8 грн за кг, борошно — на 1,9%, до 12,2 грн за кг, сметана — на 0,2%, до 56,3 грн за кг.

Поряд з цим, подорожчала свинина — на 1,9% до 108,6 грн за кг. Відбулося зростання вартості олії — на 2,1%, до 37,9 грн за літр продукту, макарон — на 2,1%, до 41,9 грн за кг та молока — на 1,9%, до 22,3 грн за літр продукту.

Нагадаємо, Україна потрапила в трійку світових лідерів з експорту м’яса птиці в ЄС. Найбільший вітчизняний виробник “МХП” цього року запустив другу лінію виробництва на Вінницькій птахофабриці.

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