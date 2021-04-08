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В Украине планируют с 2027 года запустить старшую профильную школу

В Украине планируют с 2027 года запустить старшую профильную школу

Киев  •  УНН

 • 25506 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Украине планируют внедрять с 2027 года старшую профильную школу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОН.

Цитата:

"В планах - обеспечить профессиональную ориентацию учащимся посредством создания эффективной системы профориентации, а также создать условия для внедрения с 2027 года старшей профильной школы, в частности путем утверждения Положения о лицее и внесения необходимых изменений в Положение о научном лицее", - говорится в сообщении со ссылкой на план приоритетных действий правительства на 2021 год, утвержденный 24 марта.

Детали

В целом, как указано, на 2021 год правительство и МОН планируют системно развивать школьное образование. "В частности, это касается продолжения реформы "Новая украинская школа" (НУШ), создания условий для внедрения старшей профильной школы, развития внешкольного и инклюзивного образования. За этот год мы также планируем принять ряд нормативных документов, необходимых для внедрения изменений, которые требует школьное образование", - отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Сообщается, что, в частности, планируется утвердить модельные учебные программы на основе нового Государственного стандарта базового среднего образования и утвержденной в феврале 2021-го типичной образовательной программы, а также обеспечить учеников 4-х классов учебниками для НУШ.

Также планируется утвердить профессиональный стандарт по профессии "Руководитель учреждения общего среднего образования". Он будет определять функции и компетентности руководителя учреждения, основы его профессионального роста. Также в планах - проведение сертификации педагогов начального образования в рамках действующего пилотного проекта.

Кроме того, на 2021 год запланировано внесение необходимых изменений в ЗУ "О внешкольном образовании", что позволит привести его в соответствие с законом "Об образовании"; одобрение правительством создания сети экзаменационных центров - для проведения оценки учеников с помощью компьютеров, а также новых положений о специальных учебных заведениях - для совершенствования подходов к организации учебы в них.

Также планируется определить новый порядок организации инклюзивного обучения в учреждениях общего среднего образования.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в Украине рассматривают вариант введения старшей профильной школы - когда ученик или родители выбирают ряд предметов, на которых будет основная нагрузка.

Напомним, правительство утвердило новые нормы питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха. В частности, теперь ограничено количество соли и сахара, жиров, запрещено использование колбасных изделий, сосисок.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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