В Украине оккупанты уничтожили более 30 автозаправочных станций – Шмыгаль

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"Россияне уничтожают нашу инфраструктуру автозаправочных станций. Более 30 автозаправочных станций уже уничтожены", - сказал Шмигаль.

Детали

По словам премьер-министра, дефицит горючего в стране есть и будет в дальнейшем, поскольку Украина имеет логистические ограничения по его вывозу.

Шмыгаль заверил, что у Кабмина есть понимание, как распределять топливо так, чтобы обеспечить аграриев, военных и рядовых граждан.

Дополнение

Генштаб сообщал, что враг концентрируется на хранилищах горючего для создания условий гуманитарного кризиса.



