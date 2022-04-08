В Україні окупанти знищили понад 30 автозаправних станцій – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Російські окупанти знищили понад 30 автозаправних станцій в Україні. Про це розповів Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю під час національного телевізійного марафону єдиних новин, пише УНН.
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"Росіяни знищують нашу інфраструктуру автозаправних станцій. Понад 30 автозаправних станцій уже знищено", - сказав Шмигаль.
Деталі
За словами прем'єр-міністра, дефіцит пального в країні є і буде надалі, оскільки Україна має логістичні обмеження щодо його вивезення.
Шмигаль запевнив, що в Кабміну є розуміння, як розподіляти пальне так, щоб забезпечити аграріїв, військових та пересічних громадян.
Доповнення
Генштаб повідомляв, що ворог концентрується на сховищах пального для створення умов гуманітарної кризи.