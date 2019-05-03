В Украине объявили штормовое предупреждение

"До конца дня 3 мая в западных, северных областях и Винницкой области, 4 мая в центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с. (І уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.



Также синоптики выдали предупреждение об опасных метеорологических явлениях I уровня опасности по Киеву и Киевской области: до конца дня 3 мая и 4 мая грозы, местами шквалы 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый).



Как сообщал УНН, средняя месячная температура в мае этого года в Украине прогнозируется на уровне от 15 ° до 18 ° тепла, несколько выше средних многолетних значений.