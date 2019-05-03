В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. В Україні оголосили штормове попередження через грози. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".
"До кінця доби 3 травня у західних, північних областях та Вінницькій області, 4 травня у центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.(І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.
Також синоптики видали попередження про небезпечні метеорологічні явища I рівня небезпечності по Києву та Київській області: до кінця доби 3 травня та протягом 4 травня грози, місцями шквали 15-20м/с( І рівень небезпечності, жовтий).
Як повідомляв УНН, середня місячна температура у травні цього року в Україні прогнозується на рівні від 15° до 18° тепла, що дещо вище середніх багаторічних значень.