В Украине вступил в силу закон о Высшем совете правосудия
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Закон "О Высшем совете правосудия", который Президент Украины подписал накануне вступил в силу сегодня, передает УНН.
Согласно закону, Высший совет правосудия наделяется полномочиями увольнять судей, вносить Президенту представление об их назначении, принимать решение о нарушении судьей или прокурором требований относительно несовместимости, привлекать их к дисциплинарной ответственности.
Также совет предполагается уполномочить лишать неприкосновенности судей, подозреваемых в уголовных преступлениях. Согласно документу, Высший совет правосудия также будет решать вопрос перевода судей, их командировок, а также утверждать их количество в судах.
Кроме того, совет получает полномочия назначать и увольнять главу Государственной судебной администрации и его заместителей.
Предполагается установить, что Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых 10 выбирает съезд судей, по 2 назначают Президент, Верховная Рада, съезд адвокатов, всеукраинская конференция прокуроров и съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.
При этом глава Верховного суда Украины входит в состав совета по должности.
Согласно законопроекту, решения совета могут быть обжалованы только в Верховном суде. С 1 января 2017 года предлагается установить вознаграждение членам совета в размере должностного оклада судей Верховного суда с коэффициентом 1,5.
Так, закон был опубликован в газете "Голос Украины" 4 января. Отмечалось, что он вступает в силу на следующий день после его опубликования, кроме отдельных положений документа.
Напомним, Верховная Рада 21 декабря приняла во втором чтении закон "О Высшем совете правосудия".
3 января 2017 года Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Высшем совете правосудия".