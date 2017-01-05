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В Украине вступил в силу закон о Высшем совете правосудия

В Украине вступил в силу закон о Высшем совете правосудия

Киев • УНН

 • 9774 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Закон "О Высшем совете правосудия", который Президент Украины подписал накануне вступил в силу сегодня, передает УНН.

Согласно закону, Высший совет правосудия наделяется полномочиями увольнять судей, вносить Президенту представление об их назначении, принимать решение о нарушении судьей или прокурором требований относительно несовместимости, привлекать их к дисциплинарной ответственности.

Также совет предполагается уполномочить лишать неприкосновенности судей, подозреваемых в уголовных преступлениях. Согласно документу, Высший совет правосудия также будет решать вопрос перевода судей, их командировок, а также утверждать их количество в судах.

Кроме того, совет получает полномочия назначать и увольнять главу Государственной судебной администрации и его заместителей.

Предполагается установить, что Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых 10 выбирает съезд судей, по 2 назначают Президент, Верховная Рада, съезд адвокатов, всеукраинская конференция прокуроров и съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

При этом глава Верховного суда Украины входит в состав совета по должности.

Согласно законопроекту, решения совета могут быть обжалованы только в Верховном суде. С 1 января 2017 года предлагается установить вознаграждение членам совета в размере должностного оклада судей Верховного суда с коэффициентом 1,5.

Так, закон был опубликован в газете "Голос Украины" 4 января. Отмечалось, что он вступает в силу на следующий день после его опубликования, кроме отдельных положений документа.

Напомним, Верховная Рада 21 декабря приняла во втором чтении закон "О Высшем совете правосудия".

3 января 2017 года Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Высшем совете правосудия".

Украинские Национальные Новости

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