В Украине вступил в силу закон о новых штрафах за сжигание травы

Оубликований накануне в официальной газете Верховной Рады закон об усилении ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира, вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть 17 апреля.

Закон приняла ВР 13 апреля. Президент одобрил его 15 апреля.

Нардеп Евгения Кравчук сообщила, что, согласно ему, штрафы за поджоги сухой травы и сухостоя вырастут в 10-15 раз.

Например, за выжигание сухой травы нужно будет уплатить до 6120 грн, а должностному лицу - до 21420 грн. А если это повлечет уничтожение растительности заповедного фонда, то 12240 грн и 30600 грн соответственно. За уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог - штраф до 153 тысяч грн или ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет. За загрязнение атмосферного воздуха нужно будет выложить до 61200 грн или есть риск ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет.