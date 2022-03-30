В Украине на время военного положения изменили схему начислений за горячую и холодную воду
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Для того, чтобы потребители, которые не передавали показатели счетчиков воды или у которых такие счетчики отсутствуют, не платили чрезмерно, во время действия военного положения будет применяться корректирующий коэффициент, сообщили в Минрегионе, пишет УНН.
Детали
Минрегион разработал изменения в Методику распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг, которые учитывают особенности ее применения во время действия военного положения.
Речь идет о применении корректирующего коэффициента, который будет учитывать уменьшение объема поставки услуг по сравнению с мирным периодом. По этому коэффициенту исполнители будут корректировать объем потребления услуг по централизованному водоснабжению, снабжению горячей воды и централизованному водоотведению в населенном пункте во время действия военного положения.
Соответствующий приказ Минрегиона уже заюстирован и вступил в силу.
Начиная с марта 2022 года начисление (распределение) услуг централизованного водоснабжения, снабжения горячей воды и централизованного водоотведения будут осуществляться с учетом корректирующего коэффициента для тех потребителей, которые не передавали показатели счетчиков воды или у которых такие счетчики отсутствуют, указали в ведомстве.
Цитата
"Во время действия военного положения в Украине значительным образом изменились объемы потребления услуг по централизованному водоснабжению и централизованному водоотведению. Например, в Киеве среднесуточная подача воды уменьшилась почти вдвое. Также много людей выехало и не в состоянии передавать показатели счетчиков. Поэтому мы ввели корректирующий коэффициент, который учитывает такие особенности. Это поможет предотвратить чрезмерные начисления потребителям, которые получают счета по средним показателям потребления услуги", - сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.