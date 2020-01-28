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В Украине анонсировали "декоммунизацию" системы социального страхования: что планируют в новой реформе

Киев • УНН

 • 30874 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. В Украине хотят начать реформу социального страхования, которая переведет фонды на международные стандарты отчетности и позволит перейти на частное страхование. Об этом заявила сегодня на брифинге глава парламентского комитета по вопросам государственного строительства и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, передает корреспондент УНН.

В Украине анонсировали "декоммунизацию" системы социального страхования: что планируют в новой реформе

"Что мы имеем в виду под реформой фонда социального страхования?... У нас существует три фонда, которые работают как финансовые учреждения публичного права - это Пенсионный фонд Украины, Фонд социального страхования и Фонд безработицы. Все они работают по принципам, которые я хотела назвать советскими. Я бы хотела бы проанонсировать эту реформу как "декоммунизация системы социального страхования", которую мы имеем сейчас в Украине", - сказала Третьякова.

По ее словам, в первую очередь надо перевести учет этих фондов на систему, которая была бы понятной для всех экономистов и финансистов, то есть перевести все фонды социального страхования на международные стандарты финансовой отчетности.

"Второй шаг - после того как настроен учет, с которого мы должны получать правильную информацию... нужно получить финансовую отчетность на базе этого учета", - отметила Третьякова.

Третий шаг, по ее словам, - планировать процент от заработной платы, который нужен, чтобы обеспечить риски временной и постоянной утраты трудоспособности на следующий год.

"Но эта задача только первая, первый шаг для того, чтобы мы перешли к частному страхованию, и пригласили после такого учета и такой отчетности к страхованию рисков временной и постоянной утраты трудоспособности частных страховщиков Украины", - сказала Третьякова.

Напомним, согласно плану-графику проверок на 2020 год налоговики запланировали провести 6147 проверок.

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