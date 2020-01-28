В Україні анонсували "декомунізацію" системи соціального страхування: що планують у новій реформі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. В Україні хочуть розпочати реформу соціального страхування, яка переведе фонди на міжнародні стандарти звітності та дасть змогу перейти на приватне страхування. Про це заявила сьогодні на брифінгу голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, передає кореспондент УНН.
"Що ми маємо на увазі під реформою фонду соціального страхування?... У нас існує три фонди, які працюють як фінансові установи публічного права - це Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування та Фонд безробіття. Всі вони працюють за принципами, які б я хотіла назвати радянськими. Я б хотіла б проанонсувати цю реформу як "декомунізація системи соціального страхування", яку ми маємо наразі в Україні", - сказала Третьякова.
За її словами, у першу чергу треба перевести облік цих фондів на систему, яка була б зрозумілою для всіх економістів та фінансистів, тобто перевести всі фонди соціального страхування на міжнародні стандарти фінансової звітності.
"Другий крок - після того як налаштований облік, з якого ми маємо отримувати правильну інформацію... потрібно отримати фінансову звітність на базі цього обліку", - зазначила Третьякова.
Третій крок, за її словами, - планувати відсоток від заробітної плати, який потрібен, щоб забезпечити ризики тимчасової і постійної втрати працездатності на наступний рік.
"Але це завдання тільки перше, перший крок для того, щоб ми перейшли до приватного страхування, і запросили після такого обліку і такої звітності до страхування ризиків тимчасової і постійної втрати працездатності приватних страховиків України", - сказала Третьякова.
Нагадаємо, відповідно до плану-графіку перевірок на 2020 рік податківці запланували провести 6147 перевірок.